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14 октября 22:22

Александр Самедов: Очень рад, что Воронин вернулся в «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рад тому, что в тренерский штаб «Динамо» вернулся бывший нападающий команды Андрей Воронин.

- Очень рад, что Андрей вернулся в «Динамо». Для него это вызов. Уверен, что у него все получится. Об этом я ему сказал лично, - цитирует Самедова «РИА Новости».

Напомним, что в среду, 14 октября, «Динамо» официально объявило о назначении 41-летнего немецкого специалиста Сандро Шварца на должность главного тренера. Помогать немцу будут Волкан Булут и Андрей Воронин.

Добавим, что динамовцы занимают шестое место, набрав 17 очков в десяти матчах чемпионата. 18 октября они сыграют в гостях с ЦСКА.

источник: «РИА Новости»
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