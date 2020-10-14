Александр Самедов: Очень рад, что Воронин вернулся в «Динамо»

- Очень рад, что Андрей вернулся в «Динамо». Для него это вызов. Уверен, что у него все получится. Об этом я ему сказал лично, - цитирует Самедова «РИА Новости».

Напомним, что в среду, 14 октября, «Динамо» официально объявило о назначении 41-летнего немецкого специалиста Сандро Шварца на должность главного тренера. Помогать немцу будут Волкан Булут и Андрей Воронин.

Добавим, что динамовцы занимают шестое место, набрав 17 очков в десяти матчах чемпионата. 18 октября они сыграют в гостях с ЦСКА.