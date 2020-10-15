ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 октября 09:21
автор: Владислав Корегин

Александр Бородюк: По качеству игры сборная России имеет достаточно проблем

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк – о ничейном результате национальной команды с Венгрией (0:0) в матче группового этапа Лиги Наций.

– С точки зрения результата все неплохо: мы на первом месте. Уверенно лидируем. А по качеству игры есть достаточно проблем. Сегодня у венгров не было особого мастерства, но наверху все выиграли. Потом позиционное нападение, ритм игры. Нет последней передачи. Поэтому работы еще много, – цитирует Бородюка ТАСС.

После этой игры сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В. В следующем туре подопечные Станислава Черчесова сыграют в Стамбуле против Турции. Встреча состоится 15 ноября в 20:00 мск.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
75 лет назад ЦСКА выиграл первый трофей в своей историиChangan CS75 Plus появится в России до конца годаСекреты успешного торга при продаже б/у автомобиляРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика