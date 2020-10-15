Александр Бородюк: По качеству игры сборная России имеет достаточно проблем

– С точки зрения результата все неплохо: мы на первом месте. Уверенно лидируем. А по качеству игры есть достаточно проблем. Сегодня у венгров не было особого мастерства, но наверху все выиграли. Потом позиционное нападение, ритм игры. Нет последней передачи. Поэтому работы еще много, – цитирует Бородюка ТАСС.

После этой игры сборная России набрала восемь очков и продолжает лидировать в группе 3 Лиги В. В следующем туре подопечные Станислава Черчесова сыграют в Стамбуле против Турции. Встреча состоится 15 ноября в 20:00 мск.