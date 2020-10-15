Валерий Газзаев: Сборная России в игре с Венгрией заслуживала победы больше, чем соперник

– Наша сборная имела игровое преимущество, обязана была выиграть. Создали хорошие моменты, особенно в конце первого тайма. В целом игра жесткая, плотная, но наша команда победу заслужила больше. Считаю, ничего страшного не произошло, команда осталась на первом месте и сохранила хорошие шансы на итоговый успех в группе, – цитирует Газзаева ТАСС.

Отметим, что после четырех туров команда Станислава Черчесова набрала восемь очков и продолжила лидерство в своей группе. Идущая второй Венгрия имеет в своем активе семь очков.

В следующем матче Россия сыграет в гостях против Турции. Встреча состоится в Стамбуле 15 ноября в 20:00 мск.