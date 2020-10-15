Дмитрий Галямин: Сейчас появилась надежда, что при Шварце «Динамо» заиграет в качественный футбол

– Надеюсь, что один немец, как спортивный директор, а другой, как тренер, дадут логичный результат. Сейчас появились просвет и надежда, что «Динамо» заиграет в хороший и качественный футбол. Пусть это будет через полгода или через год, – цитирует Галямина «РИА Новости».

Напомним, что вчера, 14 августа, бело-голубые сообщили о подписании двухлетнего контракт с 41-летним специалистом. В тренерский штаб немца вошли Волкан Булут и Андрей Воронин. Предыдущим место работы Шварца был «Майнц».

После десяти туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.