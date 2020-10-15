ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 октября 13:05
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Галямин: Сейчас появилась надежда, что при Шварце «Динамо» заиграет в качественный футбол

Бывший защитник сборных СССР и России поделился мнением по поводу назначения Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

– Надеюсь, что один немец, как спортивный директор, а другой, как тренер, дадут логичный результат. Сейчас появились просвет и надежда, что «Динамо» заиграет в хороший и качественный футбол. Пусть это будет через полгода или через год, – цитирует Галямина «РИА Новости».

Напомним, что вчера, 14 августа, бело-голубые сообщили о подписании двухлетнего контракт с 41-летним специалистом. В тренерский штаб немца вошли Волкан Булут и Андрей Воронин. Предыдущим место работы Шварца был «Майнц».

После десяти туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Zoom в тестовом режиме будет запущена функция сквозного шифрования данныхЛука Джорджевич перешёл в «Арсенал»Каршеринговый сервис YouDrive запустил пакетные тарифы на несколько часов и сутокИрина Винер откровенно высказалась об Алине КабаевойС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика