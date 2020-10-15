Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович подписал контракт с «Факелом»

Контракт 32-летнего серба с командой рассчитан до конца текущего сезона.

– Очень хотел вернуться в Россию, где уже играл в «Локомотиве». Когда поступило предложение от «Факела», с радостью принял его. Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность. Сделаю все, чтобы «Факел» прогрессировал и двигался вверх по турнирной таблице, – сказал защитник.

Напомним, что в период с 2014-го по 2018 года Пейчинович выступал за «Локомотив». За железнодорожников он провел 114 матчей, забил три гола и отдал шесть ассистов. Вместе с командой игрок стал чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка страны.

Ранее футболист играл за такие клубы, как «Ницца», «Герта» и «Црвена Звезда».