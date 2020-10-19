Антон Заболотный: После ничьей со «Спартаком» игроки «Тосно» ходили по Питеру как цари

Напомним, что встреча с красно-белыми состоялась в 17 сентября 2017 года на стадионе «Петровский». По ходу встречи москвичи вели со счетом 2:0, но в концовке игры Евгений Марков, а также 29-летний Заболотный забили по мячу и добыли ничью для своей команды.

По итогам сезона 2017/18 «Тосно» вылетел из РПЛ.

– Тогда со «Спартаком» в меньшинстве 2:2 сыграли – и ходили по Питеру как цари. Это было очень круто и настолько было приятно – хоть вроде и возили нас весь матч, а мы у народного клуба отобрали два очка и теперь в Петербурге нас полюбили. Кричали: «Тосно» — молодцы», – цитирует Заболотного Sport24.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России российский форвард забил за «Сочи» два гола в десяти матчах. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.