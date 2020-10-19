КДК РФС рассмотрит протест «Рубина» в отношении судейства арбитра Вилкова в матче с «Краснодаром»

Напомним, что 17 октября краснодарский клуб одержал домашнюю победу со счетом 3:1. После игры казанцы подали жалобу на судейство главного арбитра встречи Михаила Вилкова. По их мнению, он нарушил один из пунктов протокола VAR, поставив 11-метровый удар в ворота голкипера гостей Юрия Дюпина в конце первого тайма.

– «Рубин» прислал протест. Рассмотрим его на заседании в среду, представители клуба приглашены на заседание, – цитирует Григорьянца «РИА Новости».

После 11 туров казанская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.