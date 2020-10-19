Мирча Луческу: «Ювентус» был бы сильнее с Роналду в составе

– Такие команды, как «Ювентус», могут использовать разные тактики, так как в их составе есть много опытных и качественных игроков. Они могут играть 4-4-2 или 3-4-2-1 в своем атакующем варианте. Однако главным фактором успешности схем является не сама система, а мотивация игроков и дисциплина.

Роналду? Он выдающийся игрок, который имеет важное значение для туринцев. Конечно, с ним на поле «Ювентус» был бы сильнее, – цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 35-летний португалец пропустит игру с динамовцами из-за положительного теста на коронавирус.

Встреча между командами состоится завтра, 20 октября, в Киеве. Начало – в 19:55 мск. Главным арбитром матча станет Овидиу Хацеган (Румыния).