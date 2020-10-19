«Верона» дома не смогла обыграть «Дженоа», Шомуродов впервые вышел в стартовом составе гостей

Хозяева на протяжении всей встречи имели территориальное преимущество, превзойдя соперника во владении мячом (57 на 43), а также по общему числу ударов (18-5) и ударов в створ ворот (12-2). Голкипер гостей Маттиа Перин совершил 12 сейвов.

Отметим, что в стартовом составе генуэзцев дебютирова бывший игрок «Ростова» Элдор Шомуродов – 25-летний узбекистанец был заменен на 63-й минуте.

После четырех туров «Дженоа» набрал четыре очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Верона» с семью очками идет на седьмой строчке.

24 октября генуэзцы дома примут «Интер», а днем позже «Верона» отправится в гости к «Ювентусу».