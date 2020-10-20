Гол Рамиреса спас «Краснодар» от поражения в дебютном матче Лиги чемпионов против «Ренна»

В первом туре Лиги чемпионов команды группы Е «Ренн» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1.

На 56-й минуте французский клуб вышел вперед. Серу Гирасси реализовал пенальти, который был назначен за фол Егора Сорокина против Мартена Террье.

Уже три минуты спустя эквадорский защитник «быков» Кристиан Рамирес восстановил равновесие прицельным ударом левой с разворота.

Во втором туре 28 октября в группе E состоятся матчи «Краснодар» – «Челси» и «Севилья» – «Ренн».

Лига чемпионов