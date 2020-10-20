Гол Рамиреса спас «Краснодар» от поражения в дебютном матче Лиги чемпионов против «Ренна»

В первом туре Лиги чемпионов команды группы Е «Ренн» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1.
На 56-й минуте французский клуб вышел вперед. Серу Гирасси реализовал пенальти, который был назначен за фол Егора Сорокина против Мартена Террье.
Уже три минуты спустя эквадорский защитник «быков» Кристиан Рамирес восстановил равновесие прицельным ударом левой с разворота.
Во втором туре 28 октября в группе E состоятся матчи «Краснодар» – «Челси» и «Севилья» – «Ренн».
Лига чемпионов
1-й тур
Группа E
«Ренн» (Франция) – «Краснодар» (Россия) – 1:1 (0:0)
Голы: Гирасси, 56 (с пенальти) – Рамирес, 59.
«Ренн»: Гомис, Траоре, Да Силва, Агер, Далберт (Трюффер, 81), Бурижо (Тэ, 69), Нзонзи, Камавинга (Юну, 81), Дель Кастильо (Доку, 62), Гирасси, Террье.
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Сулейманов, 73), Кайо, Сорокин, Чернов, Олссон, Вильена, Уткин (Газинский, 81), Смольников, Берг, Рамирес.
Предупреждения: Траоре, 44, Камавинга, 63, Тэ, 85 – Олссон, 14, Рамирес, 90+2.