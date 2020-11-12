Роберт Евдокимов: «Нижнего Новгород» создал достаточно голевых моментов для победы над «Чертаново»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Роберт Евдокимов подвел итоги домашнего матча с «Чертаново», в котором его команда одержала волевую победу со счетом 3:2.

– Хочу поздравить команду и болельщиков с очередной заслуженной победой. Сегодня у нас не было недооценки соперника. Получилась тяжелая игра, но мы создали достаточное количество голевых моментов, и команду я похвалил. Через такие непростые матчи ребятам тоже надо пройти. Самое главное – взяли три очка, – цитирует тренера официальный сайт лиги.

Напомним, что вчера нижегородский клуб одержал третью победу кряду и укрепил свое лидерство в турнирной таблице, набрав 48 очков. Идущий вторым «Оренбург» отстает на четыре очка.

15 ноября подопечные Евдокимова отправятся в гости к «Иртышу». Начало встречи – в 14:00 мск.