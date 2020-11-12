Защитник сборной Хорватии Вида узнал о положительном тесте на Covid-19 в перерыве матча с Турцией

Пресс-служба Федерации футбола Хорватии сообщила о том, что центральный защитник национальной команды Домагой Вида заразился коронавирусом.

Отмечается, что результаты о положительном тесте 31-летнего игрока на коронавирус пришли лишь в перерыве между первым и вторым таймами товарищеской встречи с Турцией (3:3).

Поскольку на тот момент главный тренер команды Златко Далич уже принял решение заменить Виду, медицинский штаб хорватской сборной изолировала футболиста до подтверждения результатов теста.

Таким образом, игрок проведет следующие несколько дней на самоизоляции в Стамбуле. Вероятнее всего, он пропустит матчи группового этапа Лиги наций против Швеции (14 ноября) и Португалии (17 ноября).

В нынешнем сезоне на счету Виды семь проведенных встреч за «Бешикташ».