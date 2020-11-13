Определились все участники Евро-2020

К 20 сборным, вышедшим в финальную стадию через европейскую квалификацию, присоединились четыре победителя стыковых матчей – Венгрия, Северная Македония, Словакия и Шотландия.
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
Напомним, что первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 было принято решение о его переносе на 2021 год. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля.
источник: «Советский спорт»