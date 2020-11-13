Сборная Эквадора в гостях обыграла Боливию

Матч третьего тура отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года между сборными Боливии и Эквадора завершился победой гостей со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Бедер Кайседо (46), Анхель Мена (55) и Карлос Груэсо (88, с пенальти). Соперник ответил забитыми мячами Хуана Арсе (37) и Марсело Мартинса (60).

Таким образом, Эквадор набрал шесть очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. Боливия с тремя поражениями идет на последней, десятой строчке.

В следующем туре Эквадор на своем поле примет Колумбию, а Боливия отправится в гости к Парагваю.