Горан Пандев: Выход Северной Македонии в финальную часть Евро-2020 – мечта, ставшая для нас явью

Нападающий «Дженоа» и сборной Северной Македонии Горан Пандев прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Напомним, что вчера 37-летний форвард стал автором победного гола в ворота Грузии (1:0). Таким образом, его сборная впервые в истории вышла в решающую стадию Евро.

– Я очень счастлив. Мы отыграли отличный матч и смогли одержать великую победу для нашей страны. Выход на чемпионат Европы – мечта, ставшая для нас явью. Мы имеет довольно молодую команду, и я стараюсь всячески им помогать. Мой возраст не играет большого значения, так как я провел уже много важных матчей в своей карьере, – цитирует Пандева официальный сайт УЕФА.

На Евро-2020 Северная Македония сыграет в группе С против сборных Нидерландов, Украины и Австрии.