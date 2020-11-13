«Реал» надеется, что Эдегор сможет убедить Холанда перейти в мадридский клуб

Как сообщает AS, руководство «сливочных» рассчитывает на то, что соотечественник 20-летнего игрока Мартин Эдегор, вместе с которыми он выступает за сборную Норвегии, сможет повлиять на решение форварда перейти именно в «королевский клуб».

Сделка может состояться ближайшим летом. Также на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед».

Холанд выступает за «Боруссию» с января этого года. За дортмундцев он провел 29 матчей, забил 27 голов и отдал шесть ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.