Матч между сборными Швейцарии и Украины отменен из-за коронавируса

Департамент здравоохранения кантона швейцарского Люцерна принял решение перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины.

«УЕФА, и УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру», - говорится в сообщении пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

Как отмечается, решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

Напомним, что утром во вторник УАФ сообщила, что согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного в расположении национальной команды вчера вечером, положительными оказались четыре теста - игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового. Кроме этого, ранее инфицированные Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Дмитрий Ризнык находятся на самоизоляции в своем гостиничном номере.