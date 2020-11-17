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17 ноября 17:10

Матч между сборными Швейцарии и Украины отменен из-за коронавируса

Встреча заключительного тура группового этапа лиги наций должна была состояться во вторник в Люцерне (Швейцария) на стадионе «Свисспорарена».

Департамент здравоохранения кантона швейцарского Люцерна принял решение перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины.

«УЕФА, и УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру», - говорится в сообщении пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

Как отмечается, решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

Напомним, что утром во вторник УАФ сообщила, что согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного в расположении национальной команды вчера вечером, положительными оказались четыре теста - игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового. Кроме этого, ранее инфицированные Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Дмитрий Ризнык находятся на самоизоляции в своем гостиничном номере.

источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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