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17 ноября 17:54

ФИФА обсудила, как усовершенствовать систему VAR

ФИФА рассмотрела вопрос об улучшении визуальных эффектов в системе видеопомощи арбитрам (VAR) для определения офсайдов.

Рабочая группа ФИФА по передовому опыту в сфере инноваций провела заседание 27 октября, чтобы согласовать следующие шаги в развитии технологии VAR.

«Одной из ключевых тем была разработка «легкой» концепции VAR, целью которой является создание более доступных систем VAR, позволяющих использовать VAR на всех уровнях игры. Рабочая группа определила факторы переменных затрат, рассказала о потенциальном снижении качества и минимальных требованиях для такой технологической установки.

Повестка дня также касалась разработки полуавтоматической технологии офсайда, чтобы сделать процесс рассмотрения эпизодов, связанных со случаями определения вне игры, максимально эффективным. После первоначальной демонстрации возможностей этой новой технологии три поставщика технологий заинтересованы в следующем этапе разработки, который пришлось отложить из-за пандемии COVID-19, но он должен состояться как можно раньше в следующем году.

Кроме того, рабочая группа рассмотрела вопрос об улучшении визуализации спорных моментов, близких к офсайду. ФИФА направила рынку информационный запрос и поделилась полученными предложениями и идеями с рабочей группой. В качестве следующего шага заинтересованные поставщики технологий получат анонимные наборы данных, на основе которых они должны представить возможные решения рабочей группе», - говорится в сообщении пресс-службы организации, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

источник: ФИФА (FIFA)
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