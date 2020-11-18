Франция обыграла дома Швецию, Португалия в гостях одержала победу над Хорватией

Футболисты сборной Франции на своем поле переиграли команду Швеции в заключительном туре группового раунда Лиги наций.

Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счетом 4:2. В составе французской команды голами отметились Оливье Жиру (16-я и 59-я минуты), Бенжамен Павар (36) и Кингсли Коман (90+4), у шведской сборной точными ударами отметились Виктор Классон (4) и Робин Куайсон (88).

В параллельном матче Хорватия дома проиграла Португалии. Встреча прошла в Сплите на арене «Полюд» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Таким образом, сборная Швеции по итогам группового раунда покидает Лигу А, а команда Франции выступит в полуфинале турнира.

Лига наций

Лига A. Группа 3.

6-й тур