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18 ноября 00:39

Франция обыграла дома Швецию, Португалия в гостях одержала победу над Хорватией

По итогам группового раунда шведская команда покинула Лигу А и следующий сезон проведет лигой ниже.

Футболисты сборной Франции на своем поле переиграли команду Швеции в заключительном туре группового раунда Лиги наций.

Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счетом 4:2. В составе французской команды голами отметились Оливье Жиру (16-я и 59-я минуты), Бенжамен Павар (36) и Кингсли Коман (90+4), у шведской сборной точными ударами отметились Виктор Классон (4) и Робин Куайсон (88).

В параллельном матче Хорватия дома проиграла Португалии. Встреча прошла в Сплите на арене «Полюд» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Таким образом, сборная Швеции по итогам группового раунда покидает Лигу А, а команда Франции выступит в полуфинале турнира.

Лига наций
Лига A. Группа 3.
6-й тур

Франция – Швеция – 4:2 (2:1)
Голы: Жиру, 16. Павар, 36. Жиру, 59. Коман, 90+4. – Классон,4. Куайсон, 88.

Хорватия – Португалия – 2:3 (1:0)
Гол: Ковачич, 29. Ковачич, 65. – Диаш, 52. Фелиш, 60. Диаш, 90+1.

Турнирное положение:

  1. Франция – 16
  2. Португалия – 11
  3. Хорватия – 3
  4. Швеция – 3

источник: «Советский спорт»
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