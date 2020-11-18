Защитник сборной Боснии и Герцеговины Колашинац заразился коронавирусом

Защитник «Арсенала» и сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба боснийцев.

27-летний футболист пропустит сегодняшний матч Лиги наций против Италии и ближайшие встречи своего клуба.

Колашинац стал вторым игроком «канониров», заразившемся коронавирусом во время паузы на матчи сборных. Ранее заболевание было выявлено у египетского полузащитника Мохамеда Эль-Нени.

Колашинац в текущем сезоне провел за «Арсенал» семь матчей, не отметившись результативными действиями. В составе своей национальной сборной защитник принял участие в 35 играх.