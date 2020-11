Форвард менхенгладбахской «Боруссии» Плеа заразился коронавирусом

Отмечается, что 27-летний француз не сможет принять участие в матче восьмого тура чемпионата Германии с «Аугсбургом», который состоится 21 ноября.

В нынешнем сезоне на счету Плеа четыре гола и четыре ассиста в девяти встречах.

На данный момент «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

🎙️ #Rose: »@alassane_plea won't be involved on Saturday because he's the player who tested positive for Covid-19. With the quality he has, he will obviously be a big loss for us.»#DieFohlen #BMGFCA pic.twitter.com/TFp02LFhjT