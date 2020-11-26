ЦСКА в большинстве не смог обыграть «Фейеноорд»

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

На протяжении всей встречи армейцы владели инициативой, превзойдя соперника во владении мячом (63 на 37), общему количеству ударов (24-9) и ударов в створ ворот (4-3). Однако подопечные Виктора Гончаренко не смогли одержать свою первую победу в рамках данного турнира.

На 48-й минуте форвард гостей Николай Йоргенсен был удален с поля за вторую желтую карточку.

После четырех туров ЦСКА набрал три очка и остался на четвертом месте в таблице. «Фейеноорд» с пятью очками поднялся на вторую строчку.

В следующем матче москвичи на своем поле примет «Вольфсберг», а клуб из Нидерландов дома сыграет с загребским «Динамо».