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26 ноября 22:49

ЦСКА в большинстве не смог обыграть «Фейеноорд»

Российский клуб вновь не удалось одержать свою первую победу на турнире.

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

На протяжении всей встречи армейцы владели инициативой, превзойдя соперника во владении мячом (63 на 37), общему количеству ударов (24-9) и ударов в створ ворот (4-3). Однако подопечные Виктора Гончаренко не смогли одержать свою первую победу в рамках данного турнира.

На 48-й минуте форвард гостей Николай Йоргенсен был удален с поля за вторую желтую карточку.

После четырех туров ЦСКА набрал три очка и остался на четвертом месте в таблице. «Фейеноорд» с пятью очками поднялся на вторую строчку.

В следующем матче москвичи на своем поле примет «Вольфсберг», а клуб из Нидерландов дома сыграет с загребским «Динамо».

Лига Европы
4-й тур
Группа K

ЦСКА (Москва, Россия) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Магнуссон, Дивеев, Щенников (Ахметов, 63), Марадишвили, Обляков (Бистрович, 71), Сигурдссон (Шкурин, 63), Эджуке (Гайч, 81), Влашич, Чалов (Тикнизян, 80).

«Фейеноорд»: Марсман, Ниувкоп, Сенеси, Димерс, Гертрейда, Спайич, Йоргенсен, Линссен, Тоорнстра (Верманн, 71), Кекчю, Бергейс (Боттегин, 82).

Предупреждения: Обляков, 28. Ахметов, 71 – Йоргенсен, 43. Ниувкоп, 90.

Удаление: Йоргенсен («Фейеноорд»), 48.

источник: «Советский спорт»
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