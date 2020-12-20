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20 декабря 11:20

«Валенсия» рассматривает вариант с подписанием контракта с Хесе

В начале декабря игрок расторг контракт с «ПСЖ».

Бывший нападающий «Реала» и «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Как утверждает Marca, 27-летнего игрока готова приобрести «Валенсия». Отмечается, что руководство «летучих мышей» уже связалось с представителями футболиста, чтобы изучить возможность подписания контракта. Таким образом, испанец может присоединится к команде в рамках свободного агента.

Напомним, что 6 декабря Хесе расторг соглашение с «ПСЖ» по обоюдному согласию сторон. В составе парижского клуба он отыграл 18 матчей, забив два гола. Форвард неоднократно отдавался в аренду в другие команды – «Бетис», «Лас-Пальмас», «Сток Сити» и лиссабонский «Спортинг».

источник: Marca
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