«Интер» хочет усилиться форвардом «Сампдории» Дамсгором

Фланговый нападающий «Сампдории» Миккель Дамсгор входит в сферу интересов «Интера».

По информации Calcio Mercato, руководство «нерадзурри» пристально следит за прогрессом 20-летнего датчанина и готово подписать игрока в зимнее трансферное окно. Пока неизвестно, собирается ли генуэзцы продавать своего футболиста, поскольку форвард лишь недавно пополнил состав команды.

Напомним, что Дамсгор перешел в «Сампдорию» в сентябре этого года из «Норшеллана» за шесть с половиной миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.

В составе сборной Дании футболист провел одну игру, не отличившись результативными действиями.