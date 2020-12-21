Роберт Евдокимов: «Нижнему Новгороду» необходимо усиление в зимнее трансферное окно

Напомним, что после 26 туров нижегородский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Идущие вторыми «Крылья Советов» отстают от лидера на три очка.

– Думаю, что весной «выстрелить» может любой клуб. Одно скажу: борьба будет тяжелой и за первые четыре места, и за право остаться в ФНЛ. Нас ждет самая интересная треть турнирной дистанции.

Селекционная работа ведется. Тренеру всегда хочется усилить каждую линию. Но если изменения в составе будут, то минимальные. Мы идем на первом месте, а значит, собрали хорошую команду. Однако укрепить состав в зимнее трансферное окно необходимо, чтобы наша команда стала еще лучше, – сказал Евдокимов в интервью клубной пресс-службе нижегородцев.