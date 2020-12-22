«Интер» рассматривает вариант с обменом Перишича на Алонсо

«Интер» и «Челси» могут обменяться игроками в январе 2021 года.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, руководство «нерадзурри» хочет получить в свои ряды левого защитника Маркоса Алонсо. Взамен они готовы отдать флангового полузащитника Ивана Перишича.

В данном трансфере заинтересован лично главный тренер миланцев Антонио Конте, считающий 29-летнего испанца идеальным вариантом усиления левого фланга в игровой схеме 3-5-2.

Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей, в которых он забил два гола и отдал три ассиста. Алонсо присоединился к Челси в 2016-м. Он провел лишь три матча в рамках текущего сезона АПЛ.