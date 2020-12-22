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22 декабря 09:20

Дэвид Мойес: В игре против «Челси» все сложилось в пользу соперника

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился эмоциями после поражениями своей команды от «Челси» (0:3) в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги.

– К сожалению, мы плохо оборонялись в своей штрафной и не были хороши в чужой штрафной, когда у нас были голевые моменты. Я разочарован нашими пропущенными мячам, так как мы хорошо изучили сильные стороны соперника. В этом матче все было в пользу «Челси». Это было наше самое большое испытание в этом сезоне, – цитирует Мойеса BBC.

На данный момент молотобойцы располагаются на десятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. От зоны еврокубков команду отделяют четыре очка.

В следующем туре подопечные Мойеса на своем поле примут «Брайтон». Игра состоится 27 декабря

источник: BBC
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