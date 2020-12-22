Дэвид Мойес: В игре против «Челси» все сложилось в пользу соперника

– К сожалению, мы плохо оборонялись в своей штрафной и не были хороши в чужой штрафной, когда у нас были голевые моменты. Я разочарован нашими пропущенными мячам, так как мы хорошо изучили сильные стороны соперника. В этом матче все было в пользу «Челси». Это было наше самое большое испытание в этом сезоне, – цитирует Мойеса BBC.

На данный момент молотобойцы располагаются на десятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. От зоны еврокубков команду отделяют четыре очка.

В следующем туре подопечные Мойеса на своем поле примут «Брайтон». Игра состоится 27 декабря