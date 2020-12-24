«Челси» намерен продать семерых игроков зимой

Руководство «Челси» определилось с футболистами, которые покинут команду в зимнее трансферное окно.

Согласно информации The Sun, лондонский клуб хочет избавиться от защитников Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Маркоса Алонсо, а также полузащитников Росса Баркли, Жоржиньо, Дэнни Дринкуотера и Виктора Мозеса.

Напомним, что 30-летний нигериец выступает на правах аренды в «Спартаке» до конца текущего сезона.

Отмечается, что «аристократы» планирует освободит свою зарплатную ведомость для приобретения хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

На данный момент подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков после 14 туров.