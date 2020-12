Форвард «Монпелье» Делор признан лучшим игроком чемпионата Франции в декабре

Пресс-служба чемпионата Франции сообщила о том, что нападающий «Монпелье» Анди Делор стал лучшим игроком турнира по итогам декабря.

Отметим, что в этом месяце 29-летний алжирец принял участие в четырех матчах, забил два гола и отдал два ассиста. В голосовании футболист обошел партнера россиянина Александра Головина по «Монако» форварда Кевина Фолланда и еще одного нападающего Ирвина Кардону из «Бреста».

После 17 туров «Монпелье» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

👏 Congratulations to @AndyDelort9 for winning the @UNFP Player of the Month!#FUT21 #FIFA21 #POTMpic.twitter.com/pHroxfVKwN