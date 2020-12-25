Обамеянг восстановился после травмы и может сыграть против «Челси»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг приступил к тренировкам команды после повреждения, сообщает пресс-служба «канониров».

По информации источника, 31-летний габонец испытывал проблемы с правой икроножной мышцей – из-за этого он пропустил два последних матчах клуба против «Эвертона» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:4).

В данный момент форвард вернулся в общую группу лондонцев. Теперь медицинский штаб команды оценит возможность выхода футболиста на поле в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Челси». Игра с «аристократами» состоится 26 декабря.

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга пять голов и один ассист в 15 встречах. «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков.