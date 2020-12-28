«Милан» готов предложить Чалханоглу 3,5 миллинов евро в год, игрок хочет получать 5 миллионов

Руководство «Милана» продолжает переговоры с атакующим полузащитником команды Хаканом Чалханоглу по поводу продления контракта.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, представители 26-летнего турка выдвинули свои требования по новому соглашению с россонери – хавбек должен получать пять миллионов евро в год плюс бонусы за лояльность, в качестве размера заработной платы за сезон, что равно двукратному увеличению его текущего дохода.

В свою очередь итальянский клуб настаивает на сумме в 3,5 миллиона, к которым не готов прибавлять никаких дополнительных вознаграждений.

Отмечается, что в случае неудачных переговоров полузащитник может покинуть команду ближайшим летом на правах свободного агента.

Напомним, что Чалханоглу выступает за «Милан» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей, в которых он забил шесть голов и отдал девять ассистов.