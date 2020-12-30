Гомес тренируется отдельно от игроков «Аталанты»

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес все еще находится в сложных отношениях с руководством команды.

По информации Sky Sport Italia, 32-летний аргентинец тренируется в индивидуальном порядке вне общей группы «бергамасков». Сообщается, что данное решение принял главный тренер Джан Пьеро Гасперини, у которого произошел конфликт с игроком в перерыве матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» (1:1).

Таким образом, футболист все ближе к тому, что покинуть клуб этой зимой – в его услугах заинтересованы «Интер», «Милан», «ПСЖ» и «Рома».

Гомес выступает за «Аталанту» с сентября 2014 года. В общей сложности он принял участие в 252 матчах, забил 59 голов и отдал 71 ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.