Защитник «Лацио» Вавро перейдет в «Дженоа» за 15 миллионов евро

Центральный защитник «Лацио» Денис Вавро близок к переходу в другой клуб Серии А – «Дженоа».

Как сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, генуэзская команда возьмет 24-летнего словака в аренду до конца сезона с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Сам футболист не входит в планы римлян и точно покинет клуб в январе.

Вавро стал игроком «Лацио» летом 2019 года, подписав пятилетний контракт. В общей сложности он принял участие в 18 матчах, не отличившись результативными действиями. Ранее защитник выступал за «Копенгаген» и «Жилину».

В составе сборной Словакии футболист провел 10 встреч (1 гол).