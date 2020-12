«Атлетико» отказался от трансфера Милика

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик не перейдет в «Атлетико» в январе.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, руководство мадридского клуба хотело подписать 26-летнего поляка на замену ушедшему Диего Косте, однако неаполитанцы потребовали 15 миллионов евро за трансфер своего футболиста.

Отмечается, что матрасники будет искать другие варианты усиления атаки среди игроков чемпионата Испании.

Милик перешел в «Наполи» в августе 2016 года из «Аякса». В общей сложности он принял участие в 122 матчах, забил 48 голов и отдал пять ассистов. В текущем сезоне форвард не провел ни одной игры за команду согласно решению тренерского штаба.

