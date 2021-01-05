Пирло настаивает на покупке Квальяреллы в январе

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, в трансфере 37-летнего итальянца заинтересован лично главный тренер туринцев Андреа Пирло, рассчитывающий на приобретение опытного форварда в январе.

Отметим, что на данный момент «бьянконери» имеют лишь одного центрального нападающего – Альваро Морату. Также в атаке выходит португалец Криштиану Роналду.

Квальярелла выступает за «Сампдорию» с 2016 года. В нынешнем сезоне он забил семь голов в 14 матчах Серии А. В составе «Ювентуса» форвард в общей сложности провел 102 игры, отличился 30 забитыми мячами и девятью ассистами. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом Италии.