«Ницца» до конца сезона арендовала защитника «Арсенала» Салибу

Отмечается, что 19-летний француз был арендован до конца текущего сезона.

Напомним, лондонский клуб приобрел защитника в июле 2019 года у «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. Однако пока игрок ни разу не вышел на поле в составе «канониров». В Лиге 1 футболист провел 36 матчей, заработав две желтые карточки.

После 17 туров чемпионата Франции «Ницца» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.