«Ницца» до конца сезона арендовала защитника «Арсенала» Салибу

Отмечается, что 19-летний француз был арендован до конца текущего сезона.
Напомним, лондонский клуб приобрел защитника в июле 2019 года у «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. Однако пока игрок ни разу не вышел на поле в составе «канониров». В Лиге 1 футболист провел 36 матчей, заработав две желтые карточки.
После 17 туров чемпионата Франции «Ницца» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
L'#OGCNice enregistre le renfort de William Saliba, prêté par @Arsenal jusqu'au terme de la saison. Bienvenue William ! 🔴⚫️ pic.twitter.com/syuF2TtLY4— OGC Nice (@ogcnice) January 4, 2021