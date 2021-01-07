Тимур Гурцкая: Сетьен в «Спартаке»? Для меня это испанский Кононов, он сломается в России

Напомним, что Доменико Тедеско, в данный момент возглавляющий красно-белых, отказался продлевать контракт с командой и покинет клуб по окончании текущего сезона. В связи с этим руководство москвичей рассматривает вариант с досрочным расторжением соглашения зимой.

– Путь Сетьена странный. Он был помощником у Писарева в пляжном футболе, выдал хороший сезон в «Бетисе», пошел в «Барселону». Для меня это Кононов, который говорит по-испански. Это слабый человек, который в России сломается. Один раз торсида прокричит ему, он сляжет и скажет, что уезжает, – цитирует агента «РБ Спорт».

После 19 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. 28 февраля москвичи дома сыграют против «Рубина».