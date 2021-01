«Дженоа» вступил в гонку за Мустафи

Центральный защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает журналист Николо Скира, 28-летнего немца хочет подписать «Дженоа». Сам футболист пока не изъявил желания перейти в генуэзский клуб, так как летом планирует перейти в «Барселону», когда он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера».

Мустафи выступает за «Арсенал» с августа 2016 года. В общей сложности он принял участие в 151 матче, забил девять голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

