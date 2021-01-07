«Арсенал» намерен подписать защитника «Герты» Рекика

Центральный защитник «Герты» Омар Рекик интересен лондонскому «Арсеналу».

Согласно информации Football London, руководство «канониров» хочет заключить контракт с 19-летним тунисцем уже этой зимой и оставить игрока до конца сезона-2021/22.

Рекик является воспитанником академии «Фейенорда». В систему немецкого клуба он оказался в июле 2017 года. В данный момент игрок выступает за вторую команду «Герты», проведя за нее восемь матчей и отличившись одним голом и одним ассистом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 350 тысяч евро.