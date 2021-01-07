Агент Гайча: «Бока Хуниорс» действительно интересуется Адольфо, но мой клиент хочет остаться в ЦСКА

Агент Пабло Каро, клиентом которого является нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, подтвердил интерес к игроку со стороны «Бока Хуниорс».

– «Бока Хуниорс» – один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо. Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА. Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА, – цитирует агента Metaratings.

Напомним, что 21-летний аргентинец перешел в армейский клуб 5 августа этого года из «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.