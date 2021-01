«Вулверхэмптон» досрочно вернул Кутроне из аренды в «Фиорентине»

По информации источника, 23-летний игрок призван заменить в составе травмированного Рауля Хименеса, перенесший операцию на черепе. Пока мексиканец продолжает восстановление.

Напомним, Кутроне перешел в «Фиорентину» в январе 2020 года на правах двухлетней аренды. Ранее он выступал за «Милан», воспитанником которого и является.

В нынешнем сезоне на счету форварда 13 матчей, в которых он отдал один ассист.

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.



Welcome back, Patrick!



🇮🇹👋