Де Лигт сдал положительный тест на коронавирус

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что центральный защитник команды Маттейс Де Лигт заразился коронавирусом.

По информации источника, 21-летний голландец уже находится на самоизоляции. Ранее сообщалось о положительных тестах на Covid-19 у других игроков обороны туринцев – Алекса Сандро и Хуана Куадрадо.

В нынешнем сезоне на счету Де Лигта 12 проведенных встреч, заработав две желтые карточки. Его команда занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 30 очков после 15 туров.