Представители хавбека «Ниццы» Данило опровергли договоренность с ЦСКА по трансферу игрока

Стефано Маркези, являющийся одним из представителем опорного полузащитника «Ниццы» Данило, прокомментировал информацию о том, что его клиент близок к переходу в ЦСКА.

Ранее стало известно, что 24-летний бразилец согласовал условия личного контракта с армейцами.

– Данило подписал личное соглашение с ЦСКА? Тут нечего комментировать. Мы не представляем откуда берутся такие новости, – приводит слова Маркези «РИА Новости».

Напомним, Данило перебрался в чемпионат Франции летом 2018 года. Он был куплен за десять миллионов евро у «Браги». В текущем сезоне хавбек отыграл пять матчей, не отличившись голевыми действиями на поле.