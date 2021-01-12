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12 января 13:55

Представители хавбека «Ниццы» Данило опровергли договоренность с ЦСКА по трансферу игрока

Бразильский игрок не является игроком стартового состава «орлов» в текущем сезоне.

Стефано Маркези, являющийся одним из представителем опорного полузащитника «Ниццы» Данило, прокомментировал информацию о том, что его клиент близок к переходу в ЦСКА.

Ранее стало известно, что 24-летний бразилец согласовал условия личного контракта с армейцами.

– Данило подписал личное соглашение с ЦСКА? Тут нечего комментировать. Мы не представляем откуда берутся такие новости, – приводит слова Маркези «РИА Новости».

Напомним, Данило перебрался в чемпионат Франции летом 2018 года. Он был куплен за десять миллионов евро у «Браги». В текущем сезоне хавбек отыграл пять матчей, не отличившись голевыми действиями на поле.

источник: «РИА Новости»
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