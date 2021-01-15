Владимир Пономарев: Гайча нужно быстрее куда-то продавать

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил возможный уход форварда армейцев Адольфо Гайча в Бундеслигу.

Ранее сообщалось, что 21-летнего аргентинца хочет арендовать «Унион» до конца текущего сезона.

– Гайча быстрее надо куда-то продавать. Я не увидел ничего конструктивного в действиях этого футболиста. Нет в нем ничего. Не сможет он и в Бундеслиге играть, – цитирует Пономарева Rusfootball.

В августе прошлого года ЦСКА приобрел Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллионов евро. С тех пор форвард сделал одну результативную передачу в 13 матчах РПЛ нынешнего сезона, а также забил один гол в пяти играх Лиги Европы.