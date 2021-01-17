Фабиан Руис сдал положительный тест на коронавирус

Отмечается, что 24-летний испанец стал единственным игроком, получившим положительный результат по итогам вчерашних тестирований клуба. Футболист уже помещен под домашнюю самоизоляцию.

Таким образом, хавбек пропустит как минимум две игре неаполитанцев – против «Фиорентины» (17 января) в рамках 18-го тура Серии А и «Ювентуса» (20 января) в Суперкубке Италии.

В нынешнем сезоне Руис принял участие в 22 матчах «Наполи», забив один гол и отдав один ассист. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко после 16 игр.