«Фулхэм» хочет выкупить у «Лейпцига» права на форварда Лукмана

Фланговый нападающий «РБ Лейпциг» Адемола Лукман, выступающий на правах аренды в «Фулхэме», может подписать полноценный контракт с лондонской командой.

По информации The Sun, руководство «дачников» довольно выступлениями 23-летнего англичанина в нынешнем сезоне и готово в ближайшее время обсудить с немецкой стороной возможный выкуп футболиста.

Сумма предполагаемой сделки оценивается в 15 миллионов фунтов.

Отметим, что на счету вингера два гола и три ассиста в 15 матчах. «Фулхэм» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 17 играх.