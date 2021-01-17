Рональд Куман: «Барселона» не отпустит Нето в другой клуб этой зимой

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слухи о том, что голкипер Нето может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к 31-летнему бразильцу со стороны «Арсенала».

– Я уже несколько раз говорил, что некоторым моим футболистам было бы полезно получить игровую практику в других клубах, однако Нето является исключением. Это правда, что его агент хотел найти игроку другую команду этой зимой, но мы ответили отказом, так как футболист очень важен для нас, – цитирует Кумана Metrosport.

Напомним, что Нето выступает за «Барсу» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей, пропустил семь мячей и четыре раза оставлял ворота «сухими». Его контракт с клубом действует до конца июня 2023-го.