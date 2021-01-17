Родриго Де Пауль: Мой переход в «Ливерпуль» или «Реал»? Я не вижу для себя каких-либо ограничений

Центральный полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль прокомментировал интерес к своей персоне со стороны «Ливерпуля» и «Реала».

– Я не вижу для себя каких-либо ограничений. Когда ты выступаешь за такую сильную сборную, как Аргентина, то есть ощущение, что ты готов играть в любом клубе мира. Надеюсь, что у меня будет отличная карьера, и пока я работаю над тем, чтобы мне удалось достичь высочайших результатов, – цитирует Де Пауля Sky Sport Italia.

Ранее агент футболиста сообщил, что его клиент получил предложение от «Зенита», однако, питерцев не устроили финансовые требования «Удинезе».

Де Пауль перешел в итальянский клуб в июле 2016 года из «Валенсии» за три миллиона евро. В общей сложности он принял участие в 165 матчах, забил 29 голов и отдал 28 ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2024-го.

В составе сборной Аргентины полузащитник провел 19 встреч.