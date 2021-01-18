Ойеволе вернулся в «Оренбург»

Согласно информации портала Transfermarkt, 38-летний россиянин был арендован до 30 июня 2021 года.

Отмечается, что игрок уже находится в расположении клуба ФНЛ, который проходит тренировочный сбор в Турции в рамках подготовки к оставшейся части сезона.

Ойеволе выступал за «Оренбург» в период с 2013-го по 2015-й, а также с 2015-го по 2019 год. На его счету 168 матчей за оренбуржцев, в которых он забил 11 голов и отдал восемь ассистов.

В нынешнем сезоне защитник отыграл за «Тамбов» 12 встреч в рамках РПЛ.