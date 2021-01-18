Согласно информации портала Transfermarkt, 38-летний россиянин был арендован до 30 июня 2021 года.
Отмечается, что игрок уже находится в расположении клуба ФНЛ, который проходит тренировочный сбор в Турции в рамках подготовки к оставшейся части сезона.
Ойеволе выступал за «Оренбург» в период с 2013-го по 2015-й, а также с 2015-го по 2019 год. На его счету 168 матчей за оренбуржцев, в которых он забил 11 голов и отдал восемь ассистов.
В нынешнем сезоне защитник отыграл за «Тамбов» 12 встреч в рамках РПЛ.
Защитник «Тамбова» Адессойе Ойеволе вернулся в «Оренбург». Футболист уже выступал за команду из Оренбурга, защищая ее цвета с 2013-го по 2019 год и сыграл 173 матча, забив 12 голов. После чего перебрался в «Тамбов». 38-летний игрок уже прибыл на сбор… https://t.co/I4XGh2CNOZ pic.twitter.com/LkvG2jBau7— ФНЛ (@FNLeague) January 18, 2021