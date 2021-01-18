Анна Чакветадзе: Уильямс всегда пользуется особым отношением со стороны организаторов любых турниров

Отметим, что соревнования должны пройти с 8-го по 21 февраля. Все участники отправились на двухнедельный карантин в Мельбурне. Однако первые три номера рейтинга среди мужчин и женщин проходит данный карантинный период в Аделаиде, имея при этом более вольготные условия по сравнению с остальными.

В числе трех оказалась Серена Уильямс, в данный момент занимающая 11-е место в рейтинге WTA. Вместо нее оказаться в Аделаиде должна была другая представительница США – София Кенин, являющая действующей чемпионки Открытого чемпионата Австралии.

– Серена всегда пользуется особым отношением со стороны организаторов любых турниров, она может обратиться к ним с просьбой, которая, как правило, будет удовлетворена. Это может касаться как заселения в отель, так и тренировочных кортов, машин для команды и расписания матчей. Она пользуется особым отношением, как и любой топ-игрок, вне зависимости от текущего рейтинга. Это иногда выглядит некрасиво, но к этому все привыкли, – цитирует Чакветадзе News.ru.